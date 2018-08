Weinig veranderingen bij Ajax tegen VVV

AMSTERDAM - Een dag voor het duel tegen VVV Venlo liet Ajax-trainer Erik ten Hag al wat los over de opstelling, die weinig verrassingen zal kennen.

"Het zou goed kunnen dat we met dezelfde ploeg of met één andere speler als woensdag tegen Standard Luik starten", aldus Erik ten Hag.

Huntelaar en Dolberg

De uitwedstrijd zaterdag in Venlo valt tussen de Europese duels van Ajax tegen Standard Luik en Dinamo Kiev. Er hoeven niet veel spelers gespaard te worden, omdat Dinamo Kiev pas op woensdag wacht. Ten Hag: "Voor Standard waren dat maar drie dagen. Daarom zijn we tegen Heracles zonder Huntelaar begonnen. Hij heeft een geschiedenis met spierblessures en door de blessure van Kasper Dolberg kunnen we hem de komende weken eigenlijk niet missen. Met zulke dingen moet je rekening houden."

Swingend Ajax

Afgelopen dinsdag liet Ajax nog zien met swingend spel te kunnen domineren. Na het eerdere gelijkspel tegen Standard Luik wonnen de Amsterdammers in de Johan Cruijff Arena met 3-0.

