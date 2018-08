Tatoeage om heldendaad te vereeuwigen: "Mick heeft mijn leven gered"

EDAM - Als het aan Kees ligt, krijgt zijn 17-jarige buurjongen Mick een lintje. Toen de 51-jarige Kees onlangs een hartinfarct kreeg, twijfelde Mick geen moment en kwam in actie.

"Mick heeft mijn leven gered", vertelt Kees. Toen hij laatst buiten liep, voelde hij zich plotseling niet goed. "Ik kreeg bijna geen lucht meer, alles sloeg dicht. Ik ben strompelend naar het sluisje gelopen en heb Mick geappt van 'ik heb je hulp nodig, kom zo snel mogelijk!'"

"Het zag er niet goed uit", vertelt Mick. "Dus ik heb meteen 112 gebeld en hem toen achterop mijn fiets genomen. En vlak daarna was de ambulance er." Kees vindt het moeilijk om te bedenken wat er was gebeurd als Mick niet zo snel had gereageerd. "Als 'ie vijf minuten te laat was, dan was ik hier niet."

Tattoo

Om deze dag en bovendien hun vriendschap te vereeuwigen, laten de heren allebei een tatoeage zetten. "Het teken staat voor kracht, nieuw begin en vriendschap", legt Kees uit.

De Edammers zijn erg gelukkig met het eindresultaat. "Ja we zijn heel blij, nu zijn we voor altijd vereeuwigd."