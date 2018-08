Boeing 787-9 Dreamliner-vloot van KLM compleet

SCHIPHOL - De Boeing 787-9 Dreamliner-vloot van KLM is compleet. Vanochtend landde het dertiende en nieuwste exemplaar van de maatschappij op Schiphol. In juni volgend jaar ontvangt KLM naar verwachting haar eerste Boeing 787-10, de grootste variant van de Dreamliner.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Boeing 787 Dreamliners zijn er in drie varianten: de -8, -9 en de -10. Het zijn veel stillere en zuinigere toestellen dan de vliegtuigen die ze bij KLM vervangen: de in 2014 uitgefaseerde MD-11 en de Boeing 747-400, waarvan de laatste in 2021 vertrekt.

De Dreamliners zijn ook voor passagiers een verbetering. De luchtdruk is hoger dan bij andere passagierstoestellen, waardoor reizigers en bemanningsleden minder vermoeid op hun bestemming aankomen. Het vliegtuig heeft ook grotere ramen, zodat passagiers die niet naast het raam zitten wat meer van de omgeving buiten kunnen zien.

TUI Fly

KLM is niet de eerste Nederlandse maatschappij die de Dreamliner in gebruik nam. TUI Fly Nederland was ze een jaartje voor, maar die airline heeft alleen de kleinste versie, de 787-8, waarvoor KLM juist niet heeft gekozen.

De eerste Dreamliner van KLM landde eind 2015 op Schiphol. Zoals alle 787's bij KLM kreeg dat toestel de naam van een bloem: Zonnebloem. De Dreamliner die vandaag op Schiphol aankwam heet 'Tulp'.