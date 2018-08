Grote zorgen om personeel dat bruggen en sluizen bedient: veiligheid in het geding

NOORD-HOLLAND - Brug- en sluiswachters van de oude garde maken zich grote zorgen over de veiligheid van de brug en sluis- bediening in Noord-Holland, sinds het bedrijf Trigion het personeel levert. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws.

"Het zou zomaar kunnen dat in een sluis, waar alles opeengehoopt ligt, dat daar ongelukken

gebeuren. Dat bruggen te vroeg of te laat opengaan, het zal waarschijnlijk niet bij een incident blijven", zegt Daan Troost, van vakbond Nautilus

Voorheen werden bruggen en sluizen bediend door provinciale medewerkers en door mensen van ODV Maritiem, een bedrijf dat bekend staat als gerenommeerd bedrijf in de nautische wereld. Vorig jaar april won het beveiligingsbedrijf Trigion de aanbesteding. Ze overtuigden de provincie ervan het werk goedkoper en minstens zo veilig te kunnen uitvoeren.

Geen verstand

Omdat Trigion van origine een beveiligingsbedrijf is, luidt de kritiek dat hun personeel geen verstand zou hebben van bruggen en sluizen. Ook zijn er veel zorgen over de arbeids- en rusttijden en de inwerktijd van het personeel.

"Ja nieuw personeel, dat in een heel korte periode is opgeleid en in drie dagen is ingewerkt. Met een heel groot

gebrek aan nautische ervaring. Mensen weten niet hoe een schip eruit ziet, mensen weten niet wat stuur- en bakboord is. En als je dan ook nog eens bruggen en sluizen moet gaan bedienen, dan moet je toch echt weten hoe die schepen kunnen gaan afremmen en hoe ze in sluizen opgepakt liggen", aldus Troost.

Wat er misgaat

Aan NH Nieuws vertellen medewerkers anoniem wat er zoal misgaat: "Afgelopen juli heeft op de Schipholdraaibrug geen bedienaar gezeten. Daar was iemand op het laatste moment voor gevraagd, maar diegene had daar nog nooit gezeten (...) Hij zou dan wel even telefonisch worden ingewerkt."



Een ander zegt: "Er is structureel onderbezetting, minstens acht bruggen en sluizen zaten in juli, hoogseizoen, zonder brug- of sluiswachter." En: "Werkweken van 65 uur per week zijn tegenwoordig normaal."

Lees ook: 'Ongeluk Bosrandbrug gebeurde door ontbreken ervaring sluisbediener'

Vorig jaar ging het ook al goed mis: De Bosrandbrug werd geopend terwijl er nog een auto op stond. En bij de

Schipholdraaibrug sloot de brugwachter de brug te vroeg, waardoor deze in aanvaring kwam met een schip.

Reactie

Inmiddels zijn er ook Statenvragen gesteld over de kwestie. Trigion zelf verwijst naar de provincie Noord-Holland, die opdrachtgever is. De provincie reageert op de kritiek: "Door de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijker om geschikte personeelsleden te vinden die aan de gestelde eisen van de functie voldoen. (...) Er zijn afspraken gemaakt over hoe te komen tot een verbetering van de dienstverlening."