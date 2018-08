Tip over straatdeal leidt politie naar duizenden pillen en kilo's coke

HILVERSUM - Dankzij een tip van een alerte voorbijganger heeft de politie in Hilversum afgelopen donderdag een 29-jarige drugsdealer kunnen aanhouden.

De getuige had gezien dat de man betrokken was bij een drugsdeal aan de Hilvertsweg en vervolgens met zijn auto was weggereden. Hij meldde zijn bevindingen bij de politie, die vervolgens naar de verdachte op zoek ging.

Al snel spotten agenten de beschreven auto, waarin de gezochte man achter het stuur bleek te zitten. Hij had een kleine hoeveelheid drugs bij zich, maar bij het doorzoeken van zijn woning stuitte de politie op een veel grotere voorraad.

Xtc

Behalve twee kilo poeder - waarvan de politie vermoedt dat het om cocaïne gaat - troffen agenten ook ongeveer zevenduizend xtc-pillen aan.

De vondsten zijn in beslag genomen. Onderzocht wordt om welke soorten drugs het gaat. De man is meegenomen naar het bureau.