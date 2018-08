Woningen Zaanstad op slot na vondst wietplantages op slaapkamer en zolder

ZAANDAM - Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad heeft deze week twee woningen in Zaandam voor drie maanden gesloten omdat er wietplantages zijn aangetroffen.

Het gaat om woningen in de Czarinastraat en de Leliestraat. De plantage in de Czarinastraat werd ontdekt tijdens een integrale controle van de gemeente en de politie in de Russische buurt, en stond in de slaap- en woonkamer van de bewoner.

Veertig planten

Die kamer was met hardboard in twee delen gesplitst, waarvan een deel werd gebruikt voor de kweek van veertig planten, en het andere deel als woonruimte was ingericht.

De andere kamers in de woning werden bovendien als bed & breakfast verhuurd aan toeristen, wat in strijd is met het bestemmingsplan. Ook daar zal de gemeente tegen optreden.

Afgeknipte stelen

Op de zolder van de woning in de Leliestraat werden 21 planten aangetroffen. Ook stonden er hennepplanten met afgeknipte stelen in de ruimte, wat op een recente oogst kan duiden.

De gemeente benadrukt dat hennepplantages tot overlast voor de buurt leiden. Zo ontstaat er regelmatig brandgevaar door het illegaal aftappen van elektriciteit, en is op de betreffende adressen toeloop van dealers en gebruikers.