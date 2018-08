Illegale Albanees (38) stapt met 18.400 euro aan cash op zak in de trein

AMSTERDAM - De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag in de trein van Brussel naar Amsterdam een 38-jarige man uit Albanië aangehouden op verdenking van witwassen.

De man liep tegen de lamp toen marechaussees in de trein een controle hielden. De Albanees liet toen een Albanees paspoort zonder inreisstempel zien.

Toen de marechaussees hem meenamen voor verder onderzoek, bleek dat in zijn tas in totaal 18.400 euro aan contant geld zat. Omdat hij daar geen aannemelijke verklaring voor kon geven, is hij aangehouden op verdenking van witwassen. Later bleek de man ook nog eens onder een andere naam gesignaleerd te staan als ongewenst vreemdeling.



De verdachte moest het geld inleveren. Hij is in vreemdelingenbewaring gesteld om te worden uitgezet, meldt de Koninklijke Marechaussee.