Auto gekanteld op Afsluitdijk: flinke file richting Noord-Holland

BREEZANDDIJK - Bij een ongeluk op de Afsluitdijk is aan het begin van het middag een auto op z'n flank beland. Het ongeluk gebeurde op de A7 richting Noord-Holland, waardoor verkeer vanuit Friesland vertraging oploopt.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Breezanddijk, ongeveer halverwege de 32 kilometer lange zeewering. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk of er meer auto's bij betrokken waren.

Een van de rijstroken was enige tijd dicht, meldde Rijkswaterstaat. Volgens de ANWB stond er daardoor zo'n drie kilometer file, wat het verkeer richting Noord-Holland circa een half uur vertraging opleverde.

Rond 13.30 uur werd de A7 weer vrijgegeven.