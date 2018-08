Grootste indoor trampolinepark in Haarlem en omgeving opent de deuren

BLOEMENDAAL - Burgemeester Roest van Bloemendaal opent zaterdag Street Jump Haarlem, een enorm trampolinepark aan de Tetterodeweg in Overveen. Op zo'n negentienhonderd vierkante meter kan er van trampoline naar trampoline gesprongen worden, voor jong en oud.

Er zijn verschillende 'Jump Area's', zoals een ruimte waar je springend dodgeball (trefbal) kan spelen of keihard met een basketbal kan dunken. Voor het springen heb je overigens wel jumpsokken nodig, die zijn er uiteraard te verkrijgen. Of de burgemeester ze ook aan gaat trekken, is nog onbekend.