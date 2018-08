VVD'er pleit voor zwarte lijst billenknijpers in horeca: "Vrouwen betasten is sport geworden"

HILVERSUM - Het Hilversumse VVD-raadslid Ruud Verkuijlen pleit voor het weren van billenknijpers uit horecagelegenheden en een campagne waarin onzedelijk gedrag aan de kaak wordt gesteld. "Het zou me een lief ding zijn als we een me too-beweging kunnen starten."

Dat zegt hij naar aanleiding van een betoog op de website van zijn fractie tegen NH Nieuws. In dat bericht schrijft Verkuijlen dat uitgaansgebieden in Hilversum veiliger zijn geworden, maar dat nu wel 'een ander zorgwekkend fenomeen haar intreden lijkt te doen.'

Hij doelt op onzedelijk gedrag door - veelal jonge mannen - in Hilversumse horecagelegenheden. "Kennelijk is er een groep jongeren die meent dat het betasten van borsten en billen van wildvreemde jonge vrouwen normaal is", schrijft hij.

Seksuele moraal

Onlangs overkwam het zijn eigen dochter, maar ook van andere Hilversumse ouders krijgt hij regelmatig soortgelijke verontrustende signalen. "Vrouwen betasten is een sport geworden", verwoordt hij de in zijn ogen tanende seksuele moraal.

"Daar moeten we het met elkaar eens over hebben", spreekt hij zijn ambitie uit om de dialoog over dit onderwerp op gang te brengen. "Dat moet een breed maatschappelijk debat zijn, want het is geen typisch Hilversums probleem", erkent hij.

Samenwerking

Omdat de meeste billen en borsten in horecagelegenheden worden betast, is 'het in eerste aanleg een verantwoordelijkheid van de horecaondernemers', benadrukt hij. Toch ziet hij ook een rol voor de gemeente en politie weggelegd. "Als we de samenwerking buiten kunnen vinden", verwijst hij naar de integrale aanpak waarmee de openbare ruimte de laatste jaren veiliger is gemaakt, 'waarom binnen dan niet?"

Nauwe samenwerking met horeca-uitbaters is inderdaad van groot belang om dit probleem te tackelen, erkent burgemeester Broertjes in de Gooi- en Eemlander van vandaag. "Ik heb direct bij horecaondernemers aan de bel getrokken om te zeggen dat dit niet kan."

Zwarte lijst

In zijn pleidooi oppert Verkuijlen de suggestie een zwarte lijst in te voeren. "Zodra wordt waargenomen dat een jongere een meisje onzedelijk betast, zou dat moeten leiden tot vermelding op de zwarte lijst en een algemeen uitgaansverbod in Hilversum", schrijft hij.

"Maar ik wil ook graag een campagne zien", voegt hij daar telefonisch aan toe. "Dat het niet normaal is, en wat je kunt doen als het je overkomt, want nu zijn slachtoffers vaak te verbouwereerd om te reageren."

Dat de toch al drukbezette politie het veel drukker krijgt als slachtoffers laagdrempelig melding kunnen maken van of aangifte kunnen doen van onzedelijk gedrag in de horeca, mag volgens Verkuijlen geen argument zijn. "Dan moet het OM maar bepalen of ze overgaan tot strafrechtelijke vervolging."



Lokale campagne

Hoewel het debat volgens het VVD-raadslid landelijk moet worden gevoerd, ziet hij wel heil in de lokale campagne. "Als we in Hilversum starten kunnen we misschien een landelijke beweging op gang brengen."