Olieterminals Vopak Amsterdam Westpoort mogelijk in de verkoop

AMSTERDAM - Tankolieopslagbedrijf Vopak gaat wellicht terminals in Westpoort verkopen. Dat schrijft topman Eelco Hoekstra in toelichting op de magere cijfers van het afgelopen half jaar. Het afstoten van terminals hoort volgens Vopak bij het groeiplan van het bedrijf.

Uit de toelichting blijkt dat naast de opslag in de Amsterdamse haven, goed voor 1,2 miljoen kubieke meter brandstofopslag, ook terminals in Hamburg, Tallinn en Algeciras opnieuw op marktwaarde worden getest. Vopak verkoopt de vier Europese terminals alleen wanneer er genoeg interesse in de markt is en de prijs goed is.

Dit is volgens Hoekstra volledig in lijn met de strategische focus die het tankopslagbedrijf aanbrengt. Er is niet bekend of er banen gaan verdwijnen door het nieuwe groeiplan.



Minder grote tegenvaller dan verwacht

Het Rotterdamse Vopak had in november voorspeld dat het resultaat ten opzichte van vorig jaar met circa 10 procent zou dalen. De nieuwe kwartaalcijfers gaven slechts een daling van 7 procent aan.



De onderneming geeft aan dat de financiele prestaties dit jaar worden beinvloed door de wisselende marktomstandigheden en de zwakkere vraag naar opslagdiensten op de oliemarkt.