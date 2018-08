Meiden geven binnen vijf minuten nummer af aan nep-loverboys

HOORN - Om meiden bewust te maken van gevaren en trucjes van loverboys, werd gisterenmiddag tijdens de Hoornse kermis een actie gehouden met nep-loverboys.

Acteurs spraken meiden aan om te kijken of zij mee zouden lopen, persoonlijke gegevens deelden of daartoe verleid werden. De actie leverde vijftien gesprekken op met 38 meisjes. Bij een ruime meerderheid gaven meiden hun telefoonnummer of Instagram of gaven aan later ergens af te willen afspreken. Opvallend was hoe snel de nummers werden verzameld door de acteurs: vaak binnen minder dan vijf minuten.

"Het is belangrijk dat meiden een leuk sociaal leven opbouwen, maar het is nog belangrijker dat zij zelf herkennen wanneer het geen versiertruc meer is", aldus burgemeester Jan Nieuwenburg. Met de actie wil de gemeente Hoorn de signalen onderzoeken die binnenkwamen over mogelijke loverboyproblemen.

In 2016 zijn 114 slachtoffers van loverboytechnieken geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Landelijk Jeugdinstituut. De meeste slachtoffers van loverboytechnieken zijn vrouwen van 16 of 17 jaar oud.