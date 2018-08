Vrouw mishandeld en van scooter geduwd in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in Amsterdam. Dat gebeurde zo'n twee weken geleden.

Op zaterdag 4 augustus wordt een vrouw mishandeld op de Jan van Galenstraat, vlakbij de kruising met de Admiraal de Ruijterweg. Voor de mishandeling van de vrouw, die rijdt op een scooter, vindt er een woordenwisseling plaats tussen de vrouw en haar belager.

Als de vrouw vervolgens wegrijdt over de Admiraal de Ruijterweg komt de jongen, die haar eerder mishandelde, naast haar rijden. Hij geeft de vrouw een duw, waardoor ze hard valt.

De politie is nu op zoek naar mensen die iets gezien hebben of mogelijk beelden hebben gemaakt. Van de dader is een signalement vrijgegeven.