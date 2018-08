Haarlemmer Theo Holm (90) zegt de postzegels en ansichtkaarten vaarwel

HAARLEM - Het is mooi geweest. Theo Holm, die de laatst overgebleven postzegelwinkel in hartje Haarlem runt, gaat de deur definitief sluiten. Nog een jaartje kunnen Haarlemmers bij hem terecht voor postzegels en ansichtkaarten, maar dan is het klaar. Waarom? "Ja hallo, omdat ik al hartstikke oud ben!"

De familiezaak zit al jaren in de Frankestraat en het bedrijf bestaat al bijna 85 jaar. Middenin de ruimte staat een groot houten bureau, tegen de muur een kast vol catalogi. Op het bureau staat een doos vol oude beschreven ansichtkaarten. Als onze verslaggever zegt dat hij de kaarten van Wijk aan Zee wel mooi vindt, fronst meneer Holm. "Dat is troep joh, die zijn helemaal niks waard." Meneer Holm weet waar hij over praat.

Gouden tijden

Zijn vader begon met de postzegelhandel en als kind moest hij meehelpen. "Ja dat ging zo toen. Het was crisistijd, dus moesten alle kinderen hun ouders helpen. Of ik dat leuk vond? Nee natuurlijk niet, ik wilde liever buiten spelen." Daar waar nu hooguit vijf of zes klanten per week langskomen, was het in de jaren zeventig wel anders. "Toen stond het hier binnen vaak vol. Het waren gouden tijden", vertelt meneer Holm.

Uniek

Door de jaren heen is Holm van de postzegel gaan houden. "Je kunt veel leren van postzegels. De cultuur en geschiedenis van een land. En ik kan nog steeds genieten van een echt mooie stempel." Hij laat een voor hem bijzonder exemplaar zien. Een velletje postzegels van Veilig Verkeer Nederland uit de jaren tachtig. Een misdruk. "Als je weet dat er hier twaalf miljoen van zijn en slechts een velletje van zes verkeerd gedrukt is, dan is dit natuurlijk wel uniek."

Stoppen

Tot zijn honderdste doorgaan, daar moet hij niet aan denken. "Nee, nee, nee, nee. Ik heb genoeg andere hobby's. Schrijven bijvoorbeeld." Meneer Holm denkt erover om verhalen te gaan schrijven over de scheepvaart van vroeger. Hij is er zelf ook nog een periode werkzaam in geweest.

Tot slot laat onze verslaggever zelf nog even zijn postzegelverzameling taxeren. Meneer Holms scherpe oog heeft nog geen halve minuut nodig. "Ja, dit is wel heel goed...", zegt hij. "...om aan je kinderen te geven met Sinterklaas. Niks waard meneer, ook nooit geweest. Beseft u zich goed, negenennegentig procent van de postzegels is niks waard. Sorry, het spijt me."