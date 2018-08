Deel dit artikel:











Lelystad Airport krijgt meldpunt voor klachten geluidsoverlast Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - Er komt een nieuw meldpunt waar klachten over Lelystad Airport gemeld kunnen worden. Dat schrijft Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, in reactie op Kamervragen van SP-lid Laçin. Het meldpunt zal alle klachten over vliegtuigen van en naar Lelystad Airport behandelen.

Aanleiding voor de Kamervragen waren eerdere berichten over klachten bij overlast alleen ingediend kunnen worden door directe omwonenden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), toezichthouder van het ministerie, stelt inderdaad als voorwaarde dat de klager een directe belanghebbende moet zijn.



Dat betekent, uitzonderingen daargelaten, dat de persoon binnen de 'geluidscontouren' van de luchthaven moet wonen. Het nieuwe meldpunt staat los van ILT en daar kan iedereen een klacht indienen, ongeacht hoe ver ze van het vliegveld wonen.



Schiphol

Voor luchthaven Schiphol bestaat er al een soortgelijk meldpunt: het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). "Medewerkers van BAS geven uitleg over luchtvaart, registreren alle meldingen en klachten en analyseren deze gegevens. BAS streeft ernaar om vragen en klachten binnen 7 werkdagen te beantwoorden", zo schrijft de minister.



