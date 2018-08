Deel dit artikel:











Ken je deze nog? Deze vrouw heeft een héél bekende stem Foto: Radio M Utrecht

LAREN - De naam van Paula Majoor (76) mag je dan misschien niets zeggen, als je haar stem hoort, is dat wel anders. De stemactrice was deze week te gast bij de collega's van Radio M en liet daar zien en horen dat ze haar oude 'trucje' nog niet is verleerd. Dat zal bij menigeen nostalgische gevoelens oproepen.

Majoor is namelijk de vrouw die wij beter kennen als Pippi Langkous. Wie het fragment hieronder bekijkt, weet één ding: deze Noord-Hollandse Pippi is het nog niet verleerd. Calimero

Oh ja, nog een leuk weetje dan, nu we toch bezig zijn: als we Wikipedia mogen geloven, woont ze tegenwoordig in dezelfde Bussumse straat als Corry van der Linden. Juist ja, de stem achter Calimero. Dat wordt wat als ze toevallig tegelijkertijd de kliko's op straat zetten.