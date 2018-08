Deel dit artikel:











Meerdere auto's op elkaar op de A1: drie rijstroken dicht Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie

MUIDERBERG - Het is een rommelige ochtend op de Noord-Hollandse snelwegen. Nadat het eerder al misging op de A4 is het nu ook hommeles op de A1 in de richting van Amersfoort, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

Even voor knooppunt Muiderberg heeft zojuist een ongeluk plaatsgevonden waarbij meerdere auto's waren betrokken. Daardoor zijn drie rijstroken voorlopig dicht. Een van de auto's kwam op de zijkant tot stilstand. Lees ook: Ongeluk en werkzaamheden op de A4: kilometerslange file Volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie zijn enkele automobilisten gestopt om te helpen.