VIDEO: Uitvinder Michael bouwde een snowboardfiets: "Ze zeggen dat ik gek ben"

AMSTERDAM - (AT5) Je kunt er geen bergen mee bedwingen en je gaat ook niet extra snel van a naar b. Maar de zelfgebouwde fiets van de Ierse Michael Killian is wél ontzettend flexibel. "Je golft lekker heen en weer", zegt de uitvinder terwijl hij zijn vondst in het Vondelpark demonstreert.

Je kunt Killian gerust omschrijven als Ierse Willie Wortel. Hij droomde ervan de traditionele fiets te veranderen en dus ging hij zo'n vijftien jaar geleden aan de slag. "Ze zeggen dan dat je gek bent als je de fiets die meer dan tweehonderd jaar bestaat, wil aanpassen. Maar ja, zo is het leven."

Snowboard

Hij bedacht een variant die balanceert als een snowboard. Door de jaren heen heeft hij het concept telkens iets verfijnd. Inmiddels is hij toe aan de tiende versie. De fiets heeft twee sturen, aan de voor- en aan de achterkant. Je zit er niet recht op, maar een beetje schuin.

Deze dagen is de Ier in fietswalhalla Amsterdam om zijn jongste versie te testen. Dat hij daarmee veel bekijks trekt, heeft hij intussen wel gemerkt. "Vooral jonge mensen vinden het interessant. Ik heb al meerdere keren gehad dat mensen de fiets wilden kopen, maar dat sla ik af."

Grootse plannen

Hij wil zijn uitvinding niet van de hand doen, omdat hij er juist grootse plannen mee heeft. "Ik wil een container vol laten maken in China." Daarna zou hij de fiets aan de man willen brengen in Europa. 'In Frankrijk vonden ze het interessant, maar daar fietsen ze niet zoveel. In Duitsland fietsen ze wel veel en waren ze ook enthousiast.'

Toch is een beginnersles wel aan te raden. Dat de fiets niet heel makkelijk te besturen valt, blijkt als een passant het probeert. Ze valt er direct vanaf. Killian heeft daar wel een verklaring voor: "Je kan snel zien als iemand geen balans heeft."