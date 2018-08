Deel dit artikel:











Genieten in Egmond van Elvis-mis op sterfdag van The King Foto: NH Nieuws/ Anne Klijnstra

EGMOND AAN ZEE - Tientallen liefhebbers genoten gisteravond van een speciale 'Elvis-mis'. Op de sterfdag van The King of Rock and Roll herdachten zij in de Egmondse Agneskerk samen met dominee en Elvis-fanaat Fred Omvlee het leven en de muziek van Elvis Presley.

"Ik was elf en was op mijn kamer en lag nog in bed toen mijn oudste zus mij het nieuws van Elvis' dood kwam vertellen", herinnert dominee Fred Omvlee zich 16 augustus 1977. Na die dag is The King nooit meer uit zijn leven gegaan. Op zijn geboortedag en op zijn sterfdag organiseert dominee Omvlee altijd ergens in het land een Elvis-herdenking. "Vooral ook omdat ik er zelf heel blij van word en omdat ik zie wat het met mensen doet." Onder de ongeveer vijftig bezoekers van de mis waren er een aantal zichtbaar geraakt. "Elvis die al mijn hele leven meegaat. Zijn muziek en de emotie", omschrijft een van hen het gevoel wat ze bij hem krijgt. "Indrukwekkend", vond een ander het die tijdens de dienst toch een traantje moest wegpinken. De Elvis-activiteiten van Fred Omvlee zijn via deze link te volgen.