Katja Schuurman zoekt droomjurk uit in Say Yes To The Dress

AMSTERDAM - (AT5) Voor de tweede keer stapt actrice Katja Schuurman in het huwelijksbootje - ditmaal met de 14 jaar jongere chef-kok Freek van Noortwijk. Komend voorjaar zullen de Amsterdamse Schuurman en Van Noortwijk elkaar op het strand het jawoord geven.

TLC's Fred van Leer en Ramona Koonings, eigenaresse van Koonings The Wedding Palace, boden de helpende hand bij het uitzoeken van haar trouwjurk. "Freek en ik willen op het strand trouwen en mijn jurk moet daar natuurlijk wel geschikt voor zijn", aldus Schuurman tegen zender TLC. "In mijn hoofd zag ik een jurk voor me die zwierig, speels en toch ook sexy is. En, heel belangrijk natuurlijk, ik wil er in kunnen dansen!"

'Stunning'

Het stel ontmoette elkaar drie jaar geleden in het restaurant Guts & Glory in de Utrechtsestraat in Amsterdam. Na een jaar samen besloten ze te gaan trouwen. Volgens Van Leer is de zoektocht naar de perfecte jurk een succes geweest. "Het is gelukt. Het enige wat ik erover kan zeggen is; stunning!" Tijdens de passessie waren Schuurmans moeder Sonja Bos, zus Brigitte en enkele vriendinnen ook aanwezig om hun mening te geven.

In welke jurk Katja straks in het huwelijksbootje stapt, is op dinsdag 28 augustus om 20.30 uur te zien in Say Yes To The Dress Benelux bij TLC.