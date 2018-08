Cherise Boeder (19) kan ondanks spierziekte op zeilkamp

LOOSDRECHT - Cherise Boeder (19) kan op het zeilkamp van Sailwise vakantie vieren. Als gevolg van de spierziekte die ze heeft, is dat niet vanzelfsprekend.

Cherise zit in een elektrische rolstoel, kan niet lopen en heeft minder armfunctie. Op het Loosdrechtse zeilkamp zijn aangepaste boten, waardoor zij toch kan zeilen.

"Dat zeilen, daar word ik wel heel erg blij van", vertelt ze. "Dan heb ik dat nog te goed aan het einde van de vakantie." De 19-jarige moet wel flink bijtanken na het kamp. "Maar daarna heb ik wel weer energie voor het volgende schooljaar."

Heel proces om in de boot te komen

Cherise zeilt samen met één van de vrijwilligers in een trimaran. De boot heeft een aangepast stuur - een fietsstuur - dat zij ook kan hanteren.

Het is voor Cherise al een heel proces om in de boot te komen. Drie man tillen haar met een tilband van haar rolstoel naar de boot. Een grote hoeveelheid strategisch geplaatste kussens zorgt ervoor dat ze comfortabel zit, en niet omvalt.

Over het water scheuren

Het zeilen gaat er vervolgens soms behoorlijk ruig aan toe. De trimaran kan flink snelheid maken. Daarmee scheurt Cherise elke dag, een week lang, over het water. "As je eenmaal zit en kan varen, dan weet je dat je het ergens voor doet. Want het doet je goed."