Deel dit artikel:











Gré uit Zaandam is te klein voor Amsterdamse parkeermeters: "Het is niet eerlijk" Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - De Zaanse Gré is te klein voor de grote parkeermeters van Amsterdam en dat vind ze behoorlijk vervelend. Om toch geld in de meter te kunnen gooien heeft Gré altijd een keukenkrukje achter in de auto liggen. "Dit kan toch niet?"

Het hondje van de Zaanse is ziek en daarom moet Gré vaak in Amsterdam zijn. Van de week had ze haar krukje niet mee en toen ging het helemaal mis. Ze kon het schermpje van de meter niet goed zien en ondanks de hulp van een voorbijganger is het toch niet goed gegaan. "Ik heb een boete van 49,10 gekregen en dat vind ik heel onterecht." "Die parkeermeters staan door heel Amsterdam en er zijn meerdere kleine mensen die dit probleem hebben", aldus Gré. "Ik wil best een beetje meewerken, maar ik vind het wel heel ver gaan dat ik elke keer mijn keukenkrukje mee moet nemen." Opstapje

De Zaanse hoopt dat ze de boete niet hoeft te betalen en dat de gemeente Amsterdam iets aan de hoge parkeermeters gaat doen. "De gemeente zou een opstapje bij de meters kunnen maken of de palen dieper in de grond kunnen zetten", vindt ze. Gré gaat na het bezoekje van de dierenarts snel weer terug naar Zaandam. Daar zijn de parkeermeters gelukkig niet zo hoog.