Diefstal bij supermarkt in Huizen

HUIZEN - Een supermarkt aan de Karel Doormanlaan in Huizen is vanmiddag rond 15.30 uur het slachtoffer geworden van een diefstal. De dader zou weggevlucht zijn op een fiets.

De politie is in verband met de zaak op zoek naar een donker getinte man tussen de 20 en 25 jaar, zo is te lezen in een Burgernetmelding. Hij zou ongeveer 1.80 meter lang zijn en een muts dragen.

Het is onduidelijk of de dief buit heeft gemaakt.