Koedijkse supervrijwilliger kan mee op reis met haar G-sporters

ALKMAAR - Het leek er even op dat coach Yvonne Zut haar G-handbalsters niet zou kunnen zien spelen tijdens de Special Olympics World Games volgend jaar. Maar daar is sinds vanmiddag verandering ingekomen. Leden van SV Koedijk regelden dat ze alsnog mee op reis kan.

De bescheiden Yvonne Zut is een van de supervrijwilligers van Koedijk. Al jaren is ze actief in haar dorp, onder meer voor de jaarlijkse Gondelvaart en voor haar G-handbalsters van SV Koedijk.

Voor Team NL zijn vijf van haar speelsters geselecteerd om mee te doen aan World Special Olympics 2019 in Abu Dhabi. Yvonne werd niet uitverkoren om als coach voor Nederland mee te gaan. Toch wil ze graag haar dames aan het werk zien in de Verenigde Arabische Emiraten.

Geen goedkope reis, dat realiseerden leden en mede-coaches van SV Koedijk zich. Ze stuurden hun wens om Yvonne te helpen naar het VriendenFonds. En met succes.

Toen Yvonne vanmiddag een busje vol ouderen naar het openingsfeest van de Gondelvaart Koedijk bracht, werd ze verrast met een flinke cheque die haar naar Abu Dhabi gaat brengen.

De Special Olympics World Games zijn in maart volgend jaar. Dan strijden 7000 sporters met een verstandelijke beperking uit 170 landen tegen elkaar.