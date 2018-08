John van den Brom kijkt uit naar bijzonder duel

ALKMAAR - AZ is met de 5-0 zege op NAC uitstekend begonnen aan de competitie. Zondag kan de ploeg van John van den Brom een vervolg geven aan die goede start in een bijzonder duel.

De tegenstander is namelijk FC Emmen en voor de promovendus betekent dat de eerste wedstrijd ooit in het eigen stadion in de Eredivisie. "Ik verwacht een gekkenhuis, in de goede zin van het woord", blikt trainer John van den Brom vooruit. "Zo'n eerste wedstrijd is altijd bijzonder en ook nog in een uitverkocht huis."

Waar in de wedstrijden tot nu toe de tegenstander veelal de welbekende bus parkeerde, zou dat aanstaande zondag wel eens anders kunnen zijn. "Ik verwacht een open duel omdat het hun eerste thuiswedstrijd is en omdat ze willen laten zien waar ze toe in staat zijn. Het is een elftal wat vrij en onbevangen speelt omdat ze goed op elkaar zijn ingespeeld."

