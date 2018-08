Deel dit artikel:











Woning Middenmeer drie maanden dicht door vondst drugs Foto: HFV Photo Services

MIDDENMEER - In een woning aan de Elzenhof in Middenmeer is een hennepplantage gevonden. Ook werd er illegaal stroom afgetapt. Het huis is op last van de burgemeester de komende drie maanden dicht.

Er stonden 160 potten met resten van henneplanten en afgeknapte stelen van de planten. De sluiting wordt gedaan in het kader van de Opiumwet en het gemeentelijk Damoclesbeleid.