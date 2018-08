Delegatie uit Wognum steekt tegenstander van Feyenoord een hart onder de riem

WOGNUM - AS Trencín krijgt vanavond in de kwalificatiewedstrijd voor de Europa League steun uit onverwachte hoek. Een delegatie van zeventig dorpelingen uit Wognum is op weg naar de Kuip om trainer Gideon van der Wee aan te moedigen. De trainer van de Slowaakse club komt namelijk ook uit het dorp.

Zijn vader, Cees van der Wee, regelde een bus om de 70 dorpsgenoten te vervoeren. "We gaan eerst samen het clublied zingen, zodat we straks een beetje een eenheid vormen met de rest van het uitvak", zo reageert Cees. "Het zijn hele jonge jongens dus kunnen niets garanderen maar het wordt sowieso een feest en we hopen op een goed resultaat."

Coach Van der Wee zelf reageert in bovenstaande video enthousiast op de actie. "Wat een geweldig initiatief! We weten waar jullie zitten, dus we komen jullie na de wedstrijd zeker even bedanken."

Naar de voorgrond

De Slowaakse club AS Trencín werd in 2007 overgekocht door Nederlandse oud-voetballer en -international Tscheu La Ling. Hij en Gideon delen dezelfde op Cruijff gebaseerde visie over voetballen, aldus Cees. "Op een dag heeft Gideon hem gewoon gebeld en werd uitgenodigd voor een gesprek. Hij was heel erg op de achtergrond bezig en komt nu steeds meer naar de voorgrond."

De bus vertrekt rond 16.30 uur vanuit Wognum omi de wedstrijd tegen Feyenoord bij te kunnen wonen. Tijdens de rit worden de familieleden, vrienden en goede kennissen toegesproken door Gideon via een videoboodschap. De bus zal eerst nog een tussenstop maken bij de plaatselijke slager. "Een verrassing van Gideon, omdat hij zo gek is op de grilworst."