Zaterdag afscheid van omgekomen vastgoedondernemer Verwelius

HUIZEN - De Huizer vastgoedondernemer Bert Verwelius wordt zaterdag in Huizen herdacht. Aansluitend wordt hij in Naarden begraven.

Verwelius kwam vorige week donderdag om het leven door een vliegtuigongeluk op de luchthaven van het Duitse Münster. Volgens Duitse media ging het mis toen de bouwmagnaat met zijn vliegtuig een reeks landingsoefeningen wilde uitvoeren. Bij de eerste poging gleed het toestel van de baan en sloeg het over de kop.

In Huizen werd geschokt gereageerd op de dood van de 64-jarige ondernemer. Bij voetbalvereniging HSV De Zuidvogels en het kantoor van Verwelius Bouwen hingen de vlaggen halfstok. Verwelius was sponsor van de voetbalclub en was zeer nadrukkelijk aanwezig in het dorp. Dorpsgenoten herinneren zich hem als een echt familiemens.