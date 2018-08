Doorstart woonoutlet Gaaf in Beverwijk met nieuwe eigenaar

BEVERWIJK - Woonoutlet Gaaf in Beverwijk heeft een doorstart gemaakt met een nieuwe eigenaar. Al het personeel is door eigenaar Paul Beentjes overgenomen. De winkel werd vorige maand door de rechter failliet verklaard.

De zaak was korte tijd na het faillissement gesloten. Enkele dagen later ging het onder toezicht van de curator weer open.

Paul Beentjes is sinds vorige week de nieuwe eigenaar. Hij is opgetogen. Voor de klanten zal er volgens hem weinig veranderen. "Wel zijn we bezig met een andere indeling, om de zaak te verfrissen. We willen er een opener winkel van maken. Maar het moet een warm bedrijf blijven, zoals de trouwe schare klanten is gewend."

Klanten reageerden vorige maand op sociale media teleurgesteld op het nieuws. Op het bericht dat de winkel toch openblijft, komen blije reacties binnen op Facebook. Cadeaubonnen die dit jaar bij Gaaf zijn gekocht, blijven geldig.