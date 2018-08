Schoonmaakklus geslaagd: strand Den Helder (voorlopig) vrij van explosieven

DEN HELDER - Na een grote schoonmaakklus kunnen mensen weer met een gerust hart het strand op bij Den Helder. In de bovenste laag zand zitten geen explosieven meer.

Dat laat explosievenexpert Ad van Riel weten aan NH Nieuws. De afgelopen dagen heeft een gespecialiseerd bedrijf het strand grondig afgespeurd naar mogelijke gevaarlijke objecten. Vandaag werden die objecten opgegraven en zo mogelijk onschadelijk gemaakt.

Het grootste deel van de gevonden objecten bleek te bestaan uit spuitbussen, stenen en stukken metaal, maar er werden ook gevaarlijkere spullen gevonden. Zo werd er vanmorgen nog een ontsteker ontdekt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie was bij de opruimactie aanwezig en heeft de ontsteker onschadelijk gemaakt.

200 explosieven

De opruimactie was het resultaat van een oproep van strandzoeker Ed Mallekoote, die de afgelopen tijd al zeker 200 explosieven op het strand van Den Helder en Julianadorp heeft gevonden. "In de gebieden die we hebben onderzocht zitten in de bovenste meter geen explosieven of andere objecten meer", aldus Van Riel.

Lees ook: Bommenvinder krijgt steun voor oproep: onderzoek nodig naar granaten op strand Den Helder

Mallekoote hoeft niet bang te zijn dat hij zijn metaaldetector nu aan de wilgen kan hangen. Het is namelijk niet te zeggen of het strand ook vrij blijft van explosieven. In de zee kunnen nog veel meer projectielen liggen, die door storm op land terecht kunnen komen.