Restauratie rijtuig van Bello te zien bij Museumstoomtram Hoorn

BERGEN AAN ZEE - De restauratie van stoomlocomotief Bello, die tussen 1920 en 1955 strandgangers van Alkmaar naar Bergen aan Zee bracht, is sinds kort voor het publiek te volgen. Bezoekers kunnen daarvoor een kijkje nemen op het spoorwegemplacement van de Museumstoomtram in Hoorn.

De tram is gerestaureerd en rijdt bijna dagelijks door het Noord-Hollandse landschap. Het eerste rijtuig van Bello – dat nu zo'n honderd jaar oud is - moest ook grondig worden gerestaureerd. Deze restauratie is inmiddels begonnen.

De restauratie vindt plaats in het Bello Atelier, de werkplaats in Hoorn. Bezoekers kunnen een route volgen waar dit werk van dichtbij is te bekijken. Meer informatie is te vinden op de website.

Bekijk hieronder een in 1955 gemaakte documentaire over Bello.