Snoei: "Het is wel een keer mooi geweest met die voorbereiding"

VELSEN-ZUID - "Het is wel een keer mooi geweest met die voorbereiding. Wij hebben er zin en de jongens zijn hongerig", aldus Telstar-trainer Mike Snoei over het begin van de eerste divisie.

"Vorig seizoen hebben wij daar met 4-1 verloren en thuis hebben wij gelijkgespeeld. De cijfers onderbouwen dat wij RKC bloedserieus moeten nemen", aldus trainer Mike Snoei over de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Deze week werden Jordie van der Laan en Facundo Lescano aan de selectie toegevoegd. Mike Snoei is content met zijn groep. "Het is een totaal andere groep dan vorige seizoen. Het is een leuke groep en in deze groep zit potentie". Jordie van der Laan is inmiddels speelgerechtigd. De verwachting is dat de overschrijving van Lescano vrijdag nog niet is afgerond.

Adham El Idrissi is deze week op proef. "Een jongen die in de jeugd van Ajax zat. Op verzoek van Sjaak Swart heb ik hem al een aantal dagen op proef. Het is een spits. Type Seager. Wij hebben graag de posities dubbel bezet. Eerst kijken of het ons bevalt en of het Adham bevalt, want Telstar is geen Ajax", aldus Snoei.

Dylan Mertens heeft een scheurtje in zijn enkelband en mist de openingswedstrijd tegen RKC Waalwijk.