Inbreker aangehouden na korte achtervolging in Hilversum

Rond 21.00 uur kreeg de politie de melding dat een man een raam bij de woning had ingeslagen en er met een Ipad vandoor was gegaan. Na een korte achtervolging kon de inbreker worden aangehouden op de Gijsbrecht van Amstelstraat. De man wilde niet meewerken aan zijn arrestatie en moest met gepast geweld worden geboeid.



In de omgeving van de woning is met een speurhond nog gezocht naar de buit, die werd gevonden op de Utrechtseweg.