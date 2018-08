Fractie CDA Noord-Holland wil verbetering Texelhopper

TEXEL - De kwaliteit van het openbaar vervoer op Texel moet op zijn minst terug naar de kwaliteit van voor de verandering van de dienstregeling op 22 juli. Dat wil de CDA-fractie van de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Sinds die verandering regent het klachten. Zo zou het reserveringssysteem - dat door Connexxion werd ingesteld - niet werken en werden mensen niet of te laat opgehaald, schrijft mediapartner Texelse Courant.

Volgens Hermen de Graaf en Dennis Heijnen van het CDA Noord-Holland heeft de nieuwe regeling van het openbaar vervoer de service van de Texelhopper verslechterd. Ze hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gevraagd om de vervoerder snel maatregelen te laten nemen.

"Zodat de kwaliteit minstens terug is op het niveau dat werd gerealiseerd voordat de nieuwe dienstregeling is ingegaan", melden De Graaf en Heijnen. De twee stellen dat de stiptheidsgraad van de Texelhopper vier jaar geleden 95 procent was. "Die is nu gezakt naar 65 procent."

Overbelast

"Doordat de busverbinding onbetrouwbaar is, neemt het autogebruik toe. Dat leidt tot overbelaste infrastructuur. Verder maakt het CDA zich zorgen over het terugdraaien van de service bij de bemande centrale, waar de inzet van de Texelhopper wordt geregeld." Zij hopen dat de problemen eerder zijn opgelost dan de termijn van zes weken, waarbinnen Gedeputeerde Staten de vragen zal beantwoorden.