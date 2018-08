Watertekort nog lang niet voorbij ondanks regen

NOORD-HOLLAND - Ondanks de regen van de afgelopen week is er nog niet veel verbeterd aan de droogte in Nederland. Het hele land heeft nog steeds te maken met een watertekort. De kwaliteit van het oppervlaktewater verslechtert, zodat botulisme, blauwalg en vissterfte toenemen.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde wekelijkse droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Deze commissie bepaalt welke maatregelen nodig zijn om overal in het land over voldoende zoet water te blijven beschikken. De drinkwatervoorziening is niet in gevaar.

Het KNMI verwacht voor de komende week maar heel weinig neerslag. De waterstand op de grote rivieren zal weer zakken, net als de grondwaterstand. Het indringen van zout water in West-Nederland, de zogenoemde verzilting, neemt niet af en landbouw en natuur hebben weer meer water nodig. Vrijwel alle droogtemaatregelen blijven daarom van kracht.

Volgens de LCW is er op meer dan 200 locaties in Nederland sprake van blauwalg in het water. en wordt ook botulisme op steeds meer plekken gevonden. Het laboratorium in Lelystad dat onderzoek doet naar botulisme in dode vogels en vissen zegt dat het aantal gevallen in heel Nederland is verdubbeld in vergelijking met de zomer van 2017.

Waarschuwing

Blauwalg en vooral botulisme kunnen ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Naar verwachting neemt het aantal besmette locaties verder toe. Rijkswaterstaat adviseert daarom dringend niet zomaar in open water te zwemmen of honden daarin te laten spelen.