Ben van Berkel ontwerpt hoogste gebouw Australië

AMSTERDAM - Architectenbureau UN Studio in Amsterdam heeft het winnende ontwerp gemaakt voor het hoogste gebouw van Australië. De zogenoemde Green Spine van 356 meter hoog komt te staan in Melbourne.

De Green Spine, groene wervelkolom, gaat uit twee spiraalvormige torens bestaan. De hoogste toren krijgt een woonbestemming, in de tweede toren van ruim 250 meter komt onder meer een hotel.

Groene uitstraling

Beide torens krijgen een groene uitstraling met begroeide gevels en een tuin op het dak. De bouwkosten bedragen zo 'n 1,2 miljard euro. UN Studio, het bureau van Ben van Berkel en zijn vrouw Caroline Bos, is in Nederland onder meer bekend van de Erasmusbrug in Rotterdam en het NS-station van Arnhem. Ben van Berkel is blij dat hun ontwerp is gekozen voor dit bijzondere project.

Prijsvraag

Aan de prijsvraag die projectontwikkelaar Beulah International voor het gebied in Melbourne uitschreef deden ook de twee Nederlandse architectenbureaus OMA van Rem Koolhaas en MVRDV van Winnie Maas mee.