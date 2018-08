Man aangehouden tijdens nachtelijk zwemuurtje Hoornse Hop

Rond 2.00 uur stond het slachtoffer met iemand te praten op de Roode Steen in Hoorn toen de Zwagenaar opzettelijk hard tegen zijn gesprekspartner aanliep. Toen die hier iets van zei, werd het slachtoffer tot tweemaal toe in zijn gezicht geslagen. De man uit Zwaag ging er daarna vandoor.

De politie werd gealarmeerd en trof de man aan in het Hoornse Hop die het water was ingegaan voor een nachtelijk zwemuurtje. De man kon, met behulp van de politiehelikopter en de reddingsbrigade, in het water worden aangehouden en werd daarna overgebracht naar het politiebureau.