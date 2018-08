Laatste papieren Telefoongids in Amsterdam en Hoofddorp verspreid

AMSTERDAM - (AT5) Na 140 jaar komt er een einde aan de ouderwetse telefoongids. De papieren versie wordt nauwelijks meer gebruikt om nummers op te zoeken dus wordt vanaf vandaag de laatste editie in Amsterdam, Amstelveen en Hoofddorp verspreid.

Al sinds 1996 is De Telefoon Gids (DTG) bezig met het online beschikbaar maken van alle informatie die vroeger in het dikke boekwerk stond. Het overgrote deel van de gebruikers die de informatie zoekt doet dit inmiddels via het internet.

Voor de oudere bevolking organiseert DTG speciale cursussen om de overstap naar online te maken. DTG sluit het 140-jarig bestaan af met een speciale editie. Het laatste unieke bewaarexemplaar van de Telefoongids & Gouden Gids kan na verschijning nog een paar jaar worden gebruikt.