Onhandige inbreker sluit zichzelf op in schuurtje Foto: Shutterstock

ENKHUIZEN - Een 22-jarige man uit Enkhuizen werd vanmorgen aangehouden nadat hij zichzelf per ongeluk opgesloten had in een schuurtje aan de Piet Smitstraat in Enkhuizen.

Een oplettende getuige hoorde rond 4.20 uur gerommel en zag vervolgens iemand in een schuurtje die daar niet hoorde. Toen de politie arriveerde, bleek de man zichzelf te hebben opgesloten. De verdachte verklaarde dat hij zich had vergist en dacht dat dit het schuurtje van een vriend was, echter kwam dit niet geloofwaardig over. De Enkhuizenaar werd meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.