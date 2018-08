De Peiling: EU vraagt aan burgers: moeten we van de zomertijd af?

NOORD-HOLLAND - Er gaan steeds meer stemmen op om de zomertijd af te schaffen. Tenminste, in Noord-Europa. In het zuiden van de EU denken ze daar anders over. Wat wil jij?

Oliecrisis De zomertijd werd in 1977 tijdens de oliecrisis ingevoerd om energie te besparen. Uit onderzoek blijkt dat het uur verschil daar nauwelijks effect op heeft. Wel wordt de biologische klok van mens en dier er door verstoord. Toch is anno 2018 het verzetten van de tijd in de hele Europese Unie verplicht, terwijl steeds duidelijker wordt dat er meer na- dan voordelen aan zitten.

Volksraadpleging

De laatste jaren wordt er steeds vaker gesproken over het afschaffen van de zomertijd. Deze discussie liep op Europees niveau zo hoog op, dat de Europese Commissie laat burgers nu meebepalen of de zomertijd afgeschaft moet worden.

Vragenlijst

Via Via een online vragenlijst , die ook in het Nederlands beschikbaar is, wil de Commissie de mening verzamelen van burgers en belanghebbenden in alle lidstaten. Er wordt gevraagd hoe het verzetten van de klok ervaren wordt, of je voor of tegen afschaffing bent en in het geval van voor afschaffing: wat de voorkeur is: zomer of wintertijd. De online vragenlijst is vandaag voor het laatst te beantwoorden.

Noord-Europa

Omdat de landen in Noord-Europa dichter bij de Poolcirkel liggen, is er daar altijd al sprake van minder lang zon. In het voorjaar gaat de klok daar net als in de rest van Europa een uurtje vooruit. Noord-Europeanen klagen dat het 's ochtends dan wel heel lang duurt voor het licht wordt.

Zuid-Europa

In het zuiden van Europa is er lang niet zo veel ophef over het afschaffen van de zomertijd. Daar merken inwoners er ook minder van, omdat de zon daar sowieso al langer schijnt. In Spanje opperden ze in twee deelstaten juist dat niet de zomer- maar de wintertijd moet worden afgeschaft. Daar houden ze namelijk wel van het avondzonnetje, dat langer schijnt bij het vooruit zetten van de klok.

Wat wil jij?

Twee keer per jaar dat gehannes op het keukentrapje met de klok. Wil jij er van af of niet?

