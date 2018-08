Banken zoeken hoger opgeleide werknemers.

NOORD-HOLLAND - De werkloosheid daalt landelijk tot 3.8 procent van de beroepsbevolking maar in de financiële sector verdwijnen duizenden banen. Het zijn met name administratieve banen waar geen behoefte aan is. Bij de banken is wel vraag naar accountants, controllers en ICT-ers.

De werkgelegenheid in de financiële sector laat voor het eerst weer een bescheiden groei zien van 0,9 procent. Maar die groei is toe te schrijven aan de vraag naar hoger opgeleid personeel. Dat schrijft het UWV naar aanleiding van de meest recente cijfers. De uitstroom van administratief personeel blijft de komende jaren onverminderd doorgaan.

De financiële sector is een belangrijke werkgever in de Metropoolregio Amsterdam. De regio presteert met werkloosheidspercentages van rond de 3 procent beter dan het landelijk gemiddelde. Edam-Volendam blijft met een werkloosheid van 1.8 procent een positieve uitschieter. Alleen Ouder-Amstel en Flevoland doen het met ca. 4 procent slechter.

De daling van het aantal WW-uitkeringen zet in juli in bijna alle sectoren door. Maar de ontwikkelingen zijn niet overal gunstig. De financiële sector is de enige waar het UWV de komende jaren een banenkrimp voorziet. Door automatisering is veel middelbaar geschoold werk verdwenen.

Dat beeld is volgens de uitkeringsintantie terug te zien in de regionale cijfers. Terwijl in Groot Amsterdam het aantal werknemers in de financiele dienstverlening met 0.9 procent licht stijgt, staat het bankpersoneel in de omliggende regio's in grote getale op straat.