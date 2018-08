Lek klantgegevens UWV kan wel degelijk kwaad: "Kwaadwillenden kunnen ermee aan de haal"

NOORD-HOLLAND - Er kan wel degelijk kwaad worden gedaan met gegevens van 2.400 werkzoekenden die het UWV lekte naar zo'n honderd klanten. Dit zegt een woordvoerder van Autoriteit Persoonsgegevens tegen NH Nieuws. "Als die in de verkeerde handen vallen, leidt dit tot vervelende situaties. Kwaadwillenden kunnen ermee aan de haal."

Op 3 augustus stuurde een medewerker van het UWV - in plaats een uitnodiging van een bijeenkomst - een bijlage met daarin allerlei gegevens van werkzoekenden. De bijgevoegde Excelsheet betrof hun naam- en achternaam, geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer en ook de eerste werkeloosheidsdag en laatste functie. Eerder zei woordvoerder van het UWV Arjan Wijnker tegen NH Nieuws dat fraudeurs 'niets hebben aan deze gegevens'.



Maar dat is wel degelijk het geval, zegt Pauline Gras van Autoriteit Persoonsgegevens: "Je kunt met deze gegevens online een verzekering afsluiten of goederen bestellen. Soms kan je iets huren of reserveren met een naam, geboortedatum en burgerservicenummer." Dit is afhankelijk van welke voorwaarden organisaties hanteren om een product of dienst af te nemen.

Gras: "Slordig omgaan met persoonsgegevens vindt de Autoriteit Persoonsgegevens ernstig. Één los persoonsgegeven is niet zo spannend, maar een combinatie aan persoonsgegevens kan in verkeerde handen tot vervelende situaties leiden."

Verwijderen

De klanten over wie de informatie gaat, zijn WW'ers uit de kop van Noord-Holland en Den Helder, Hoorn en Alkmaar en omstreken. De 97 mensen aan wie het bericht foutief is verstuurd, zijn óók werkzoekenden uit Noord-Holland.

Volgens Wijnker van het UWV is naar 2.400 gedupeerden een brief gestuurd met uitleg, excuus en hebben ze met alle 97 ontvangers gebeld en ze gevraagd of ze de informatie willen verwijderen. Hij reageert: "We kunnen identiteitsfraude niet uitsluiten, daarom vragen we mensen om waakzaam te zijn en bij een eventueel vermoeden van misbruik van gegevens, aangifte te doen bij de politie en contact op te nemen met het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude."