Italiaanse arbeiders 'van het eerste uur' blikken terug op hun tijd bij Hoogovens

BEVERWIJK - Het is honderd jaar staalindustrie in de IJmond. Een fraai jubileum waar Hoogovens, dat tegenwoordig Tata Steel heet, dit jaar uitgebreid bij stil staat. Een eeuw staalindustrie in deze contreien was misschien wel nooit gehaald zonder de buitenlandse arbeidskrachten die eind jaren vijftig en begin jaren zestig vooral in Italië en later Spanje werden gerekruteerd.

De Italiaanse mannen Mario Loddo (Beverwijk) en Arturo Asuni (Heemskerk) waren arbeiders van het eerste uur bij de Hoogovens. Loddo vertrok uit Sardinië omdat hij onder het juk van zijn ouders vandaan wilde. Na wat omzwervingen in onder meer de Limburgse mijnen, streek hij begin jaren zestig neer in Castricum en vond later zijn draai in Beverwijk. Asuni, eveneens van Sardinië, vertrok na zijn militaire dienst naar Nederland omdat hij in Italië geen werk kon vinden.

Beiden bleven tot hun pensioen bij de Hoogovens. 'Ondertussen' kregen ze verkering, trouwden ze, kregen ze kinderen en later kleinkinderen. Allemaal redenen om nooit meer terug te gaan naar Sardinië. Waarmee niet gezegd wil zijn dat ze nooit heimwee hebben gehad.

Hart

"Sardinië zit in mijn hart", vertelt Loddo. "Maar we hebben hier in Beverwijk ons bestaan opgebouwd met kinderen en kleinkinderen. Dat laat je niet zomaar achter. We gaan nog vaak met vakantie naar Sardinië, mijn kinderen hebben er een huis. Maar definitief vertrekken, nee, dat is niet aan de orde."

Voor Asuni geldt hetzelfde. Hij is al net zo goed geïntegreerd als zijn oude maatje. "Iedereen kent ons hier. Als ik door de stad loop, zeggen veel mensen mij gedag."

De tachtigers hebben een mooie tijd achter de rug. De ploegendiensten (Asuni in de overslaghaven, Loddo in diverse functies) waren zwaar, maar er stond een goed salaris en uitstekende sociale voorwaarden tegenover. Eigenlijk was er maar één minpunt: het eten.

'Moeder herkende me amper'

"Ik begon bij een hospita in Castricum", zegt Loddo. "Die maakte spaghetti. Nou, er moest een zaagmachine aan te pas komen om er doorheen te komen."

Net als Asuni vond hij later onderdak op de Arosa Sun, een schip waar alle Italianen werden ondergebracht. "Het eten was daar niet beter. Elke dag een bal gehakt met groente. Van een lekker stukje vlees hadden ze nog nooit gehoord. Toen ik na een jaar voor vakantie terug ging naar Italië herkende mijn moeder me amper - zo was ik afgevallen."

Met een stuk of honderd andere Italianen kwam Loddo in protest tegen het Nederlandse eten, dat hem de strot uitkwam. Het is de geschiedenis ingegaan als 'de spaghetti-oproer'. "Na de zoveelste zure gehaktbal zijn we naar de directe gegaan en hebben we een Italiaanse kok geëist. Nou, die is er gekomen. Vanaf dat moment was het leven een stuk prettiger."