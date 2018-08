Toegangsweg Sint Pancras vier maanden afgesloten voor auto's

SINT PANCRAS - Een belangrijke toegangsweg naar Sint Pancras wordt vier maanden afgesloten voor auto's, zo blijkt uit de gele borden die langs de weg De Helling staan. Landbouwverkeer, (brom)fietsverkeer en voetgangers kunnen wel van de weg gebruik blijven maken. Kleurrijk Langedijk heeft hierover vragen gesteld aan het Langedijker college.

De lokale politieke partij meldt op Facebook dat de bewoners van Sint Pancras niet geïnformeerd zijn over de geplande afsluiting. De partij wil weten op welke manier de verkeerssituatie onder controle wordt gehouden als De Helling dicht is. Ook wil zij weten of de weg helemaal dicht is of dat er alleen een gedeelte afgesloten is.

Bestemmingsplan

De Helling is van 20 augustus tot 21 december 2018 afgesloten vanwege de aanleg van een brug. Hiervoor is echter eerst nog een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De raad doet hierover op 25 september uitspraak.

Fractievoorzitter Annelies Kloosterboer van Kleurrijk Langedijk stelt dat de gemeenteraad zich eerst zou moeten uitspreken voordat er activiteiten voor de bouw van de brug worden ondernomen.

De gemeente heeft de raadsvragen van Kleurrijk Langedijk nog niet beantwoord.