Deel dit artikel:











18-jarige rijbewijs kwijt na racen over de A1 Foto: Landelijke Eenheid Noordwest

WEESP - Een 18-jarige Hilversummer is gisteravond zijn rijbewijs kwijtgeraakt, omdat hij met 205 km/u over de A1 racete en het niet zo nauw nam met de verkeersregels. De man was nog maar net vier maanden in het bezit van zijn rijbewijs.

De politie stond gisteravond te controleren op de A1 ter hoogte van Weesp, toen ze de man in een Audi A4 voorbij zagen scheuren. Agenten zijn de auto gaan volgen en zagen dat hij ook andere verkeersregels aan zijn laars lapte, zo haalde hij andere auto's links en rechts in.



Pas op de A10 bij de Zeeburgertunnel wist de politie de aandacht van de bestuurder te krijgen en hebben ze hem staande kunnen houden. Zijn rijbewijs is ingenomen. Mogelijk moet de Hilversummer zich binnenkort melden voor een EMG-cursus (Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer).