Gratis rijbewijs na volgen cursus over alcohol- en drugsgebruik in het verkeer

NOORDER-KOGGENLAND - Jongeren in Koggenland die de cursus alcohol- en drugsgebruik in het verkeer volgen, krijgen niet alleen een certificaat, maar mogen ook gratis hun rijbewijs afhalen.

"Nog te vaak houdt de politie bestuurders aan onder invloed van alcohol of drugs. Deze cursus leert de nieuwe generatie wat de gevaren zijn van rijden onder invloed", aldus burgemeester Posthumus. "Het is niet alleen verboden, het is ook enorm gevaarlijk voor jezelf en anderen."

Alcohol of drugs

Jongeren besparen hierdoor niet alleen zo’n 40 euro omdat ze hun rijbewijs gratis mogen afhalen, ook leren ze wat alcohol of drugs in het verkeer met je doet, met het oog op een veilige toekomst. Onderwerpen als medicijngebruik en het gebruik van je smartphone tijdens het rijden passeren ook de revue.

De gemeente Koggenland zet fors in op het terugdringen van alcohol en drugsgebruik onder

jongeren en op de bewustwording bij ouders over de gevaren van het gebruik van deze middelen

op jonge leeftijd. Alle jongeren die hun rijbewijs binnen twee jaar willen halen, kunnen zich hiervoor opgeven. De eerstvolgende cursus is op 12 september aanstaande.