VIDEO: Verdacht voorwerp in Amsterdam blijkt explosief

AMSTERDAM - (AT5) Het verdachte voorwerp dat gisteravond werd gevonden in de Voetboogstraat in Amsterdam, blijkt een explosief te zijn.

Het object werd gevonden voor de deur van Vleminckx, een bekende patatzaak in de binnenstad. De Voetboogstraat werd afgezet voor onderzoek.

Lees ook: Deel Amsterdamse binnenstad afgezet na vondst 'verdacht voorwerp'

"Over de achtergronden is nog niets bekend", schrijft de politie over het explosief dat werd gevonden. "We doen onderzoek en komen graag in contact met getuigen." Wie meer weet, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844.