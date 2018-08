Kinderen in Bennebroek aangehouden om dreiging met nepvuurwapen

BENNEBROEK - In Bennebroek zijn twee kinderen van 11 en 13 aangehouden. Ze zouden een vuurwapen op iemand hebben gericht. Later bleek het om een neppistool te gaan.

De verdachten zouden op het Beatrixplein een mobiele telefoon hebben gestolen. Het slachtoffer werd volgens getuigen bedreigd met het wapen.

Na onderzoek pakte de politie op de Meerweg in Bennebroek de twee jonge verdachten op. Later werd in de bosjes het wapen gevonden. Toen bleek het om een nepvuurwapen te gaan, dat 'niet van echt te onderscheiden' was. Het pistool is in beslag genomen.