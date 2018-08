Deel dit artikel:











Automobilist rijdt in gestolen auto tegen garage in Koog aan de Zaan Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

KOOG AAN DE ZAAN - In Koog aan de Zaan is een auto tegen een garage aangereden. De bestuurder is na het ongeluk volgens getuigen weggerend.

De politie ging na de aanrijding op zoek naar de eigenaar van de auto. Zij bleek er niet van op de hoogte te zijn dat iemand in haar auto reed. De parkeergarage is zwaar beschadigd. De gevluchte bestuurder is voor zover bekend nog niet aangehouden.