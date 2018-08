Deel Amsterdamse binnenstad afgezet na vondst 'verdacht voorwerp'

AMSTERDAM - (AT5) De Voetboogstraat in de binnenstad van Amsterdam is door de politie afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp.

Om wat voor voorwerp het gaat kon een woordvoerder van de politie niet zeggen. Er is wel een explosievenverkenner opgeroepen om het voorwerp te onderzoeken.

Op foto's is te zien dat de hele Voetboogstraat is afgezet en ook een deel van de Heiligeweg. Er zijn geen woningen ontruimd in de omgeving.

De afgelopen dagen zijn er in West en Nieuw-West drie explosieven neergelegd. Eén daarvan ging daadwerkelijk af voor de deur van een restaurant.